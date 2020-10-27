Вакцина против коронавируса, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вырабатывает иммунный ответ как у пожилых людей, так и у молодежи. Но третья фаза испытания вакцины все еще продолжается.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на заявление представителя AstraZeneca.

AstraZeneca подтвердила основные выводы о вакцине, которую назвали AZD1222, на закрытом научном собрании.

Испытания второй фазы показали, что люди старше 56 лет, а некоторые старше 70 лет, вырабатывали такой же тип антител, как и более молодые добровольцы.

Естественная иммунная система организма и, следовательно, его способность бороться с любыми вирусами ослабевают с возрастом, поэтому уровень смертности от COVID-19 повышается у пожилых людей.

Результаты исследования также показывают, что у добровольцев старшего возраста было зарегистрировано меньше побочных эффектов, называемых учеными реактогенностью, что сильно обнадеживает.

“Обнадеживает тот факт, что иммуногенные реакции у пожилых и молодых людей были одинаковыми, а реактогенность была ниже у пожилых людей, у которых тяжесть протекания COVID-19 выше. Результаты являются дополнительным источником доказательств безопасности и иммуногенности AZD1222”, – сказал представитель AstraZeneca.

Стоит отметить, что в мире от коронавируса умерло более 1,15 миллиона человек; пришла в упадок глобальная экономика и нормальная жизнь перевернулась с ног на голову.

Однако мало кто верит, что первые вакцины смогут полностью защитить. Вместо этого они могут облегчить течение заболевания: людей не придется госпитализировать и снизится смертность. Кроме того, иммунный ответ может быть недолговечным.

В AstraZeneca надеются, что вакцина будет готова к ограниченному использованию в ближайшие месяцы.

“Мы ожидаем вывода результатов испытаний фазы 2/3 до конца года, и, если они будут одобрены внутри стран, дозы потенциальной вакцины смогут быть доступны для использования до конца года”, – сказал представитель.

Однако большинство экспертов и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считают, что вакцина будет доступна не раньше 2021 года.

AstraZeneca взяла на себя обязательства по масштабному производству: ее мощности составляют 3 миллиарда доз. Вакцина двухдозовая.

Компания также подписала сделки с производителями в других странах, например, в Индии.

Заключительные испытания (фаза 3), направленные на выявление существенной разницы в количестве смертей между вакцинированными и непривитыми, проходят в шести странах.

Ожидается, что вакцина от AstraZeneca станет одной из первых среди вакцин крупных фармацевтических компаний, получивших одобрение регулирующих органов, Pfizer и BioNTech.

Работа над оксфордской вакциной началась в январе. Вакцина AZD1222 или ChAdOx1 nCoV-19, сделана из ослабленной версии вируса простуды, который вызывает инфекцию у шимпанзе.