Об этом сообщается в релизе компании AstraZeneca.
Результат сравнивается с вакцинами Pfizer и Moderna, эффективность которых достигает 95% и 94,5% соответственно.
Вакцина показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии.
Тем не менее испытания двух режимов дозирования вакцины показали разные результаты: в первом случае человеку вводили половину дозы и примерно через месяц – целую. Такой режим дозирования показал эффективность вакцины на 90%.
Другая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае людям ввели две полные дозы с промежутком приблизительно один месяц.
В общей сложности 2 741 человек прошли курс, эффективность которого составила 90%, а 8 895 получили две полные дозы.
“Важно отметить, что вакцину можно легко вводить в существующие системы здравоохранения, хранить при “температуре холодильника” (2-8 ° C) и распространять с использованием существующей логистики”, – сообщили в Оксфорде.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поприветствовал в Twitter успехи в разработке вакцины и выразил надежду на дальнейший прогресс.
“Невероятные новости: оксфордская вакцина показала себя очень эффективной на испытаниях. Впереди еще проверки безопасности, но это фантастические результаты. Так держать, наши блестящие ученые из Оксфорда и AstraZeneca, и все волонтеры на испытаниях”, – написал он.
Также данные еще должен проверить независимый регулирующий орган – MHRA (Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения).
Великобритания предварительно заказала 100 миллионов доз, из которых ожидается, что к концу года будет выпущено четыре миллиона, если вакцина будет одобрена регулирующим органом.
- Ранее сообщалось, что Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Также американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина – кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.