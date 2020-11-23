Вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.

Об этом сообщается в релизе компании AstraZeneca.

Результат сравнивается с вакцинами Pfizer и Moderna, эффективность которых достигает 95% и 94,5% соответственно.

Вакцина показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии.

Тем не менее испытания двух режимов дозирования вакцины показали разные результаты: в первом случае человеку вводили половину дозы и примерно через месяц – целую. Такой режим дозирования показал эффективность вакцины на 90%.

Другая дозировка (с концентрацией 8,895) показала эффективность в 62%. В этом случае людям ввели две полные дозы с промежутком приблизительно один месяц.

В общей сложности 2 741 человек прошли курс, эффективность которого составила 90%, а 8 895 получили две полные дозы.

“Важно отметить, что вакцину можно легко вводить в существующие системы здравоохранения, хранить при “температуре холодильника” (2-8 ° C) и распространять с использованием существующей логистики”, – сообщили в Оксфорде.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поприветствовал в Twitter успехи в разработке вакцины и выразил надежду на дальнейший прогресс.

“Невероятные новости: оксфордская вакцина показала себя очень эффективной на испытаниях. Впереди еще проверки безопасности, но это фантастические результаты. Так держать, наши блестящие ученые из Оксфорда и AstraZeneca, и все волонтеры на испытаниях”, – написал он.

Также данные еще должен проверить независимый регулирующий орган – MHRA (Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения).

Великобритания предварительно заказала 100 миллионов доз, из которых ожидается, что к концу года будет выпущено четыре миллиона, если вакцина будет одобрена регулирующим органом.