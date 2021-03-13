За прошедшие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи поселка Екатериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что в результате этого, один украинский воин получил боевое травмирование.

Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

В то же время, в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”, вблизи Старогнатовки, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а возле поселков Тарамчук и Пески- еще и из стрелкового оружия и станковой противотанкового гранатомета.

Недалеко от населенного пункта Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении было замечено инженерное оборудование позиций войск противника.

Вблизи населенного пункта Марьинка, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел позиций украинских защитников.

Подчеркивается, что в результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

На дерзкие действия противника наши воины открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По состоянию на 7 часов утра, 13 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были осуществлены районе населенного пункта Пески.

Противник открывал огонь в сторону наших позиций с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. В частности, 6 марта было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

5 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Оккупанты трижды проигнорировали запросы Украины о введении “тишины”.

1 марта в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.