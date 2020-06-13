За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Широкино российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевки оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” по опорным пунктам украинских воинов неподалеку Луганского противник четыре раза, в течение суток, открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Крымское оккупанты применили минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Отмечается, что украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли огонь противника имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов.

По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” по защитниках Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.