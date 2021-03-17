За прошедшие сутки, 16 марта, российско-оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов был травмирован украинский воин.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного (что на Приазовье).

“В результате обстрела боевое травмирование получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное”, – отметили в штабе.

Кроме того, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал украинские позиции из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенного пункта Пивденное вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

“На обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем”, – уточнили в штабе.

Подчеркивается, что “многие обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины носят прицельный характер”.

“На фоне очередной встречи Трехсторонней контактной группы, что проходит в эти дни, основной целью откровенного игнорирования Минских договоренностей остается поражение личного состава и провоцирование подразделений Вооруженных Сил Украины на открытие огня. Для прекращения провокаций украинской стороной СЦКК (Совместного центра по контролю и координации – ред.) через СММ ОБСЕ оперативно вводился режим тишины, а во время длительного обстрела в районе населенного пункта Водяное режим “Тишина” вводился трижды”, – рассказали в штабе.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК проинформировала миссию ОБСЕ.

С начала текущих суток, 17 марта, нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.

За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество обстрелов со стороны оккупантов. Например, 12 марта было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил боевое травмирование.

6 марта было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

5 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения. Оккупанты трижды проигнорировали запросы Украины о введении “тишины”.

1 марта в районе Водяного на Донбассе пострадали девять украинских военных: их автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве.