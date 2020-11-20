Об этом сообщили в операции Объединенных сил.
В частности, в районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружено работу вражеского снайпера.
Отмечается, что вследствие выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.
За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумов, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.
“Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага”, – добавили в ООС.
- 11 ноября в результате обстрела российско-оккупационных войск получил огнестрельное ранение украинский военнослужащий.