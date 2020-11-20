За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции, в результате чего ранения получил один военный.

Об этом сообщили в операции Объединенных сил.

В частности, в районе населенного пункта Авдеевка противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Марьинки обнаружено работу вражеского снайпера.

Отмечается, что вследствие выстрелов в пригороде Авдеевки один военнослужащий Объединенных сил был ранен. Воина оперативно доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За текущие сутки, 20 ноября, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию против украинских защитников у Шумов, применив стрелковое оружие. Потерь и ранений среди наших военнослужащих нет.

“Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года. В то же время они готовы адекватно отреагировать на любые провокации врага”, – добавили в ООС.