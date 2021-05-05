Про це повідомили у Мар’їнській міській військово-цивільній адміністрації.
”Вчора вночі місто Красногорівка піддалося обстрілу, внаслідок якого зазнала пошкоджень Мар’їнська центральна районна лікарня”, – йдеться в повідомленні.
Зокрема, були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні, в якому наразі проходять лікування 45 осіб, хворих на COVID-19 та пневмонію.
Зазначається, що після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання. Потерпілих немає.
”Повні обставини події встановлюються. Наразі працівниками відділу поліції №2 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться розслідування. Мар’їнська міська військово-цивільна адміністрація вживає необхідних заходів для того, щоб якомога скоріше ліквідувати наслідки обстрілу”, – додали в адміністрації.
- Раніше в Донецькій області незаконні збройні формування РФ здійснили обстріл піротехніків ДСНС України, які займалися розмінуванням ділянки у Гнутовому.