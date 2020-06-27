26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский защитник получил ранения.

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

“26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские воины сразу же ответили захватчикам, поэтому испытав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности”, – говорится в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также, российские вооруженные формирования обстреливали из минометов калибра 82 мм защитников Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. Проявляли огневую активность оккупанты и на окраинах Хутору Свободный, здесь агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Шумив были зафиксированы враждебные обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В то же время, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, у населенного пункта Славное противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения, запрещенного к использованию. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, в пригороде Авдеевки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Активизировался противник и неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

На все провокации захватчиков, наши подразделения оказывали оперативный и жесткий ответ из имеющегося штатного вооружения. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.