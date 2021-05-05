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Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Військовослужбовець Збройних сил отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу 5 травня.

Четверг, 6 мая 2021, 00:26

Про це повідомив пресцентр оперативно-тактичного угруповання “Північ” у Facebook.

“Унаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, – ідеться в повідомленні.

Стан здоров’я пораненого у пресцентрі назвали задовільним.

“На дії ворога наші воїни відкрили вогонь у відповідь. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, – додали у штабі.

Загострення на Донбасі

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.

Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.

Впродовж 23 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.

8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.

Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.

  • 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші на Донбасі, підготовлений Україною. Обговорення документу триває.
  • Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
  • Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою.
  • Путін натомість заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.
Теги: бойовики на Донбасі, бойовики на Донбасі, Война на Донбассе

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