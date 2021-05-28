Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Станом на 7 годину ранку, 28 травня, окупанти на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримав український військовий.

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – ще й з ручних протитанкових та підствольних гранатометів. У районі населеного пункту Грнатіне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по наших позиціях з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17. У напрямку Пісків противник застосував стрілецьку зброю.

Зазначається, що внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Наразі стан здоров’я пораненого – задовільний.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Крім того, протягом минулої доби, 27 травня, зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також з великокаліберних кулеметів. Неподалік населеного пункту Причепилівка російські найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Опитне окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а неподалік селища Новгородське – з мінометів 82-го калібру. Поблизу Мар’їнки ворог здійснив обстріл з протитанкових гармат. У напрямку населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Минулої доби внаслідок обстрілу позицій українських захисників один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення не сумісне з життям.