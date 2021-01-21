Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Так, недалеко от населенного пункта Старогнатовка вооруженные формирования России открывали огонь в сторону украинских позиций из крупнокалиберного пулемета и снайперского оружия.
“Вследствие вражеских выстрелов был ранен военнослужащий из состава Объединенных сил. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей”, – отметили в штабе.
О факте нарушения режима прекращения огня были уведомлены представители ОБСЕ.
С начала текущих суток, 21 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинскими воинами”, – подчеркнули в штабе.
- 11 января на Донбассе в результате обстрела в районе населенного пункта Пески погиб военный ВСУ.