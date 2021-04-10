За минувшие сутки, 9 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате чего ранения получил украинский военный.

Об этом сообщили в операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки захватчики обстреливали позиции наших защитников с автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Луганское, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

В направлении населенного пункта Зайцево, враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомили представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7 утра, 10 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.