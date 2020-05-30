Covid-19 Украина

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Оккупанты на Донбассе ранили украинского защитника

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов ранение получил один украинский защитник.

Суббота, 30 мая 2020, 07:59

Об этом сообщили в операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку Богдановки, Невельского, Березового, Новотроицкого, Лебединского, Старогнатовки и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник выпустил огонь неподалеку Луганского, Гладосового, Новгородского и Крымского.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Украинские защитники приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 29 мая наши воины ранили одного оккупанта.

Кроме того, в вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” недалеко от населенного пункта Авдеевка вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

  • Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что боевики на Донбассе привели в полную боевую готовность свои войска.
Теги: окупанты, ООС, Донбас, РФ

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