Вооруженные формирования Российской Федерации применили беспилотный летательный аппарат против защитников населенного пункта Богдановка, в результате чего двое украинских защитников получили осколочные ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

“Сегодня, 22 июля, вооруженные формирования РФ в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. В результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения.

“Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. Такие коварные действия российских оккупантов без ответа не остались – наши военнослужащие дали врагу адекватный ответ. Потери противника уточняются”, – добавили в ООС.

Ранее в штабе Операции объединенных сил сообщили, что в медучреждении скончался один из украинских военнослужащих, получивших ранение во время обстрела позиций в районе Павлополя незаконными вооруженными формированиями РФ.