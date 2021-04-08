С начала суток, 8 апреля, российско-оккупационные войска уже 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры”, – говорится в сообщении.

Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

“В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, – отметили в штабе.

В районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.

Так, недалеко от поселков Пески и Опытное враг открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

О действиях вооруженных формирований России были уведомлены представители ОБСЕ.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности. За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество прицельных обстрелов со стороны оккупантов, и, соответственно, погибших и раненых защитников Украины.