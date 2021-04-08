Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры”, – говорится в сообщении.
Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
“В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника”, – отметили в штабе.
В районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.
За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”.
Так, недалеко от поселков Пески и Опытное враг открывал огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.
На обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.
О действиях вооруженных формирований России были уведомлены представители ОБСЕ.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности. За последние месяцы на Донбассе увеличилось количество прицельных обстрелов со стороны оккупантов, и, соответственно, погибших и раненых защитников Украины.
- 1 апреля в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Российская Федерация готова к широкомасштабным провокациям на Донбассе, в том числе к продвижению своих войск вглубь территории Украины. Перед этим начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).
- Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.
- В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непрерывной агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- 7 апреля во время экстренной внеочередной встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе была подтверждена готовность сторон соблюдать режим прекращения огня. Но совместном заявлении договориться не удалось. В итоге обстрелы на Донбассе продолжились.