Об этом сообщили в операции Объединенных сил.
В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.
Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.
На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.
С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинскими защитниками.
- Ранее сообщалось, что за сутки 3 октября российские оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.