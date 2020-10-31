Covid-19 Украина

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30 октября

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Оккупанты на Донбассе трижды нарушили «тишину»: погибли двое украинских защитников

За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, в результате чего погибли двое украинских защитников.

Суббота, 31 октября 2020, 07:29

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

“Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Украинские защитники, находясь в готовности к немедленному реагированию на любые действия противника, добросовестно выполняют задачи по назначению”, – говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В то же время, за прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. В частности, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ.

Провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил.

  • Вечером 29 октября в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в результате вражеского обстрела, с использованием стрелкового оружия и РПГ, у Водяного и Золотого, двое украинских военных получили ранения.
Теги: бойовики на Донбасі, загинули, ООС, Донбас, РФ

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