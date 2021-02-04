Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки “Север”.
Оккупанты провели обстрел украинских позиций у Южного с 82-мм минометов и стрелкового оружия.
“В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка”, – говорится в сообщении.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
- 11 января на Донбассе в районе населенного пункта Пески в результате обстрела погиб военный ВСУ.
- 20 января, российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Старогнатовки.
- 21 января российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного.
- 25 и 26 января пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента были ранены украинских бойцов.