В результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе получил ранения украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки “Север”.

Оккупанты провели обстрел украинских позиций у Южного с 82-мм минометов и стрелкового оружия.

“В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка”, – говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.