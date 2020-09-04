Российско-оккупационные войска систематически нарушают режим прекращения огня на Донбассе, минируя территории и поставляя военную технику в обход постов.

Сообщение об этом обнародовано на официальной Facebook-странице Операции объединенных сил.

“Незаконные вооруженные формирования ОРДЛО при кураторстве Российской Федерации, несмотря на принятые Дополнительные договоренности о полном и всеобъемлющем прекращении огня, которые вступили в силу с 27 июля 2020 года, продолжают систематически нарушать существующие договоренности и проводят минирование территории вблизи населенных пунктов, поставляют военную технику, обходя посты, где установлены пограничные пункты пропуска”, – отмечается в сообщении.

Так, миссия ОБСЕ в ходе наблюдательного полета БПЛА на неподконтрольной правительству Украины территории обнаружила 23 противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта “Донецк”.

Также был выявлен грузовик военного типа в поле на расстоянии около 2,5 км к северо-западу от населенного пункта Астахово Луганской области вблизи границы с РФ, где нет погранично-пропускных сооружений.

“Выше изложенные случаи подтверждают факты нарушений Минских договоренностей и достигнутых 22.07.2020 мероприятий по усилению режима прекращения огня со стороны незаконно вооруженных формирований ОРДЛО”, – сказано в сообщении.