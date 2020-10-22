Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время враг применял гранатометы различных систем”, – отмечается в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” в вечернее время суток боевики из стрелкового оружия обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Артема. Наши воины открыли ответный огонь, что вынудило оккупантов прекратить обстрел.
Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.
- С начала 18 октября в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупационные силы нарушили перемирие вблизи Авдеевки.