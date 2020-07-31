С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили "режим тишины" на Донбассе, который был введен с 27 июля.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“На участках ответственности большинства подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины – выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Южного враг использовал стрелковое оружие”, – отмечается в сообщении.

В штабе уточнили, что огневые провокации врага были неприцельными, “поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали”.

Потерь вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет.

В штабе заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил “остается полностью контролируемой”.

“Граждане Украины могут быть уверены в том, что Вооруженные силы и другие составляющие сил обороны – это надежный щит, который защищает каждого из нас. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению”, – подчеркивается в сообщении.

Кроме военнослужащих, в районе проведения операции выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, подразделения ГСЧС нашли 93 неизвестных взрывных устройства во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса.

В общем только за сутки было проведено разминирование площади в более 7 гектаров.

Спасатели Объединенных сил также ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома.