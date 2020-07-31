Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“На участках ответственности большинства подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим тишины – выстрелы из автоматического станкового гранатомета прогремели у Водяного, а неподалеку Южного враг использовал стрелковое оружие”, – отмечается в сообщении.
В штабе уточнили, что огневые провокации врага были неприцельными, “поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали”.
Потерь вследствие вражеских обстрелов в рядах Объединенных сил нет.
В штабе заверили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил “остается полностью контролируемой”.
“Граждане Украины могут быть уверены в том, что Вооруженные силы и другие составляющие сил обороны – это надежный щит, который защищает каждого из нас. Они продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению”, – подчеркивается в сообщении.
Кроме военнослужащих, в районе проведения операции выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. В частности, подразделения ГСЧС нашли 93 неизвестных взрывных устройства во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса.
В общем только за сутки было проведено разминирование площади в более 7 гектаров.
Спасатели Объединенных сил также ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов прошлых лет дома.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе вводится режим прекращения огня. Полное прекращение боевых действий началось с 00:01 понедельника, 27 июля. Оно было нарушено противником уже через 20 минут после начала прекращения огня.
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 111 нарушений “режима полного и всеобъемлющего прекращения огня” в первый день перемирия.