В субботу, 30 января, российско-оккупационные войска ранили двух украинских военнослужащих на Донбассе.

Сообщение об этом опубликовано на официальной Facebook-странице украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Оккупанты открывали огонь около 13:00 в районе Марьинки (Донецкая область).

“Сегодня, 30 января, около 13:00 в результате обстрела противником в районе Марьинки получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины”, – сказано в сообщении.

Раненым воинам была оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Украинской стороной СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) с использованием координационного механизма был введен “режим тишины” и направлена соответствующая нота миссии ОБСЕ.

Также сообщается, что сегодня скончался военнослужащий, получивший ранение возле Попасной (Луганская область) 26 января.

“Сегодня в лечебном учреждении умер военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, раненный снайпером ВС РФ 26.01.21 в районе Попасной”, – проинформировали в пресс-службе украинской делегации.