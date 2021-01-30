Сообщение об этом опубликовано на официальной Facebook-странице украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Оккупанты открывали огонь около 13:00 в районе Марьинки (Донецкая область).
“Сегодня, 30 января, около 13:00 в результате обстрела противником в районе Марьинки получили ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины”, – сказано в сообщении.
Раненым воинам была оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.
Украинской стороной СЦКК (Совместного центра по контролю и координации) с использованием координационного механизма был введен “режим тишины” и направлена соответствующая нота миссии ОБСЕ.
Также сообщается, что сегодня скончался военнослужащий, получивший ранение возле Попасной (Луганская область) 26 января.
“Сегодня в лечебном учреждении умер военнослужащий ВСУ Роман Дзюбенко, раненный снайпером ВС РФ 26.01.21 в районе Попасной”, – проинформировали в пресс-службе украинской делегации.
- В пятницу, 29 января, боевики снова осуществили вооруженную провокацию и нарушили режим прекращения огня. В полдень враг применил беспилотный летательный аппарат, похожий на квадрокоптер. С помощью него боевики сбросили над позициями Вооруженных сил Украины выстрел ВОГ-17 в районе населенного пункта Водяное. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.