Об этом сообщили в операции Объединенных сил.
Так, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против украинских воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами.
Кроме того, по Водяном оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
К вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего – еще и с автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь.
Отмечается, что в результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники отвечали с гранатометов различных систем.
С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.
- 12 декабря двое украинских военных получили ранения на Донбассе.