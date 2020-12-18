За прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранен один украинский защитник.

Об этом сообщили в операции Объединенных сил.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против украинских воинов противник применил артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании с 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами.

Кроме того, по Водяном оккупанты вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего – еще и с автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь.

Отмечается, что в результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники отвечали с гранатометов различных систем.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.