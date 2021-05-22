Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.
Обстріл ворог здійснив із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
Під обстріл потрапив приватний сектор Пісків. Одна із мін влучила в будинок місцевого мешканця.
“О 6:55 у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу. Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося, і саме цим врятував собі життя, – адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку”, – розповіли в штабі.
Українська сторона СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) провела фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення України.
Було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства.
Про всі порушення режиму припинення вогню поінформована місія ОБСЄ.
“Зазначені дії збройних формувань РФ є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей… Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, – наголосили в штабі.
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
- 2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
- 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
- Згодом очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.