Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

Обстріл ворог здійснив із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Під обстріл потрапив приватний сектор Пісків. Одна із мін влучила в будинок місцевого мешканця.

“О 6:55 у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу. Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося, і саме цим врятував собі життя, – адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку”, – розповіли в штабі.

Українська сторона СЦКК (Спільного центру з контролю та координації) провела фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення України.

Було встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства.

Про всі порушення режиму припинення вогню поінформована місія ОБСЄ.

“Зазначені дії збройних формувань РФ є грубим порушенням Міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей… Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи”, – наголосили в штабі.