Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.
Отмечается, что второй день подряд, вооруженные формирования Российской Федерации ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, грубо нарушая ранее достигнутые договоренности. Только за последние сутки оккупанты выпустили в направлении наших позиций около 80 мин указанного калибра.
Под минометный обстрел попали не только позиции, но и дома местных жителей. В частности, сегодня около 5 часов утра, в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.
А уже через несколько часов противник совершил обстрел украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от Южного.
В ООС добавили, что в социальных сетях распространяется пророссийский контент, что такие действия российско-оккупационных войск вполне оправданы, поскольку по их данным, украинские войска пошли в наступление.
“Официально сообщаем, что подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Таким образом, российско-пропагандистские каналы в очередной раз умышленно распространяют ложную информацию, чтобы дискредитировать украинских воинов и избежать ответственности за совершенные преступления”, – отметили в пресс-службе.
Ситуация на Донбассе
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 на линии соприкосновения в Донбассе должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
В частности, 11 января на Донбассе в районе населенного пункта Пески результате обстрела погиб военный ВСУ.
20 января, российско-оккупационные войска ранили украинского военнослужащего в районе Старогнатовки.
21 января российский снайпер в зоне проведения операции объединенных сил застрелил украинского военного.
25 и 26 января пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента были ранены украинских бойцов.
2 февраля в районе населенного пункта Торецкое снайпер боевиков смертельно ранил военнослужащего Вооруженных сил Украины.
6 февраля в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли.
11 февраля боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.
12 февраля на Донбассе, вблизи Павлополя, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
14 февраля вблизи Новолуганского в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военных ВСУ.