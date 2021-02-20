Оккупанты из минометов обстреляли жилые дома на Донбассе

Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Отмечается, что второй день подряд, вооруженные формирования Российской Федерации ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов 120-го калибра, грубо нарушая ранее достигнутые договоренности. Только за последние сутки оккупанты выпустили в направлении наших позиций около 80 мин указанного калибра.

Под минометный обстрел попали не только позиции, но и дома местных жителей. В частности, сегодня около 5 часов утра, в результате обстрела населенного пункта Новгородское были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

А уже через несколько часов противник совершил обстрел украинских позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку от Южного.

В ООС добавили, что в социальных сетях распространяется пророссийский контент, что такие действия российско-оккупационных войск вполне оправданы, поскольку по их данным, украинские войска пошли в наступление.

“Официально сообщаем, что подразделения из состава операции Объединенных сил никаких наступательных действий не совершают, а открывают огонь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью наших военнослужащих и неуклонно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Таким образом, российско-пропагандистские каналы в очередной раз умышленно распространяют ложную информацию, чтобы дискредитировать украинских воинов и избежать ответственности за совершенные преступления”, – отметили в пресс-службе.