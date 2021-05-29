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Окупанти на Донбасі обстріляли цивільні об’єкти й поранили українського воїна

За минулу добу окупанти на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримав український військовий.

Суббота, 29 мая 2021, 08:18

Про це повідомили у штабу ООС.

Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля Водяного – з гранатометів різних систем.

У районі населеного пункту Гранітне ворог використав великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по позиціях ЗСУ з БПЛА було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів, а біля Павлополя – ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Поблизу Мар’їнки, Широкине і Новомихайлівки окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

У напрямку населених пунктів Новотошківське та Піски противник застосував стрілецьку зброю.

“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний”, – заявили у штабі.

Зазначається, що поблизу населеного пункту Північне ворог вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів по цивільній інфраструктурі мирних мешканців. 

Сили ООС реагували на обстріли вогнем у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 29 травня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Теги: штаб ООС, Война на Донбассе, ранение

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