Так званий “парламент” окупованого Росією Криму направив до Слідчого комітету РФ і ФСБ клопотання про порушення кримінальних справ проти громадян України, яких “вважають винними у блокаді Криму”.

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости.

До “списку винуватців” потрапили п’ятий та перший президенти України, а також лідер кримськотатарського народу. Їх звинуватити у транспортній, продовольчій, енергетичній та водній блокаді Криму.

Список “винуватців блокади Криму”:

Петро Порошенко, п’ятий президент України;

Леонід Кравчук, перший президент України;

Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, депутат Верховної Ради;

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, колишній депутат Верховної Ради;

Ленур Іслямов, бізнесмен;

Андрій Сенченко, колишній депутат Верховної Ради;

Борис Бабін, колишній представник президента України в АР Крим;

Віталій Сташук, колишній депутат Верховної Ради;

Ігор Луценко, колишній депутат Верховної Ради;

Володимир Парасюк, колишній депутат Верховної Ради;

Андрій Путілов, колишній голова Херсонської ОДА;

Олександр Воробйов, колишній голова Генічеської РДА.

Член окупаційного парламенту Криму Сергій Трофімов заявив, що “ці злочинні діяння є нічим іншим як геноцидом щодо громадян РФ, які проживають в Криму”.

“Вчинені ними діяння підпадають під такі статті Кримінального кодексу як “сприяння, публічні заклики та виправдання терористичної діяльності”, “організація терористичного угрупування й участь в ньому”, “організація діяльності терористичної організації”, “диверсія”, “екоцид”, “акт міжнародного тероризму “. Всі особи, винні у вчиненні цих дій відносно кримчан, повинні понести заслужене покарання”, – заявив Трофімов.

Зазначимо, що Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Однак після анексії постачання припинилося.