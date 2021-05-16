Олег Ляшко показав фотографію зі своїм сином

Фото політик опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні, 16 травня, синові Олега Ляшка виповнився один рік.

“Олександр Олегович Ляшко. Сьогодні йому 1 рік. Вітайте. Як виросте – прочитає”, – написав екснардеп.

Фото назбирало 14 тисяч лайків, 2,8 тисячі коментарів та понад 150 перепостів.

Нагадаємо, що 10 травня 2020 року – в День матері – Олег Ляшко опублікував фото своєї вагітної дружини.