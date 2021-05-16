ЗеПорушення

48

Всего нарушений

9

Максимум без нарушений
17:57 Олег Ляшко показав фотографію зі своїм сином
17:26 SpaceX вивела на орбіту ще 52 супутника Starlink (відео)
16:30 У Х’юстоні знайшли зниклого тиждень тому тигра
15:19 Мером валлійського міста Бангор став 22-річний гендерквір
15:12 Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес повністю обірвали спілкування
14:30 Джастін Тімберлейк показав, як розважається з шестирічним сином у Walt Disney World
13:58 Зеленський не прийшов до Биківні вшанувати жертв репресій, але передав кошики із квітами
13:38 Книга Ченнінга Татума, яку він написав для своєї дочки, стала бестселером серед дитячої літератури
13:34 У понеділок в Україну прийде циклон: прогнозуються дощі з грозами
12:59 У Харкові підірвали занедбаний столітній елеватор, – вражаюче відео
12:58 Мелінда Гейтс після розлучення отримала акції вартістю понад $3 млрд
12:18 З’явилися перші кадри «Попелюшки» з гендерно-нейтральною феєю у виконанні Біллі Портера
11:58 Власник Zara, Bershka і Pull & Bear буде продавати одяг за допомогою відеоігор
11:41 В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки
11:37 Прокуратура Петербурга вимагає заборонити відео Dolce & Gabbana з дівчатами, які цілуються
11:06 «Все звалити на Степанова не вийде»: Порошенко вимагає розслідувати розкрадання антиковідного фонду
10:51 Ізраїль розбомбив будинок лідера ХАМАС
10:46 Велика Британія до 2024 року втричі збільшить посадку дерев для боротьби зі зміною клімату
09:59 Радбез ООН сьогодні збереться через військове загострення між Ізраїлем і Газою
09:23 16 травня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
09:02 Легенду NBA Кобі Браянта посмертно ввели у Зал слави баскетболу США
08:28 В Україні за добу зафіксували 3 620 нових випадків COVID-19
07:58 Білорусь з червня зробить платним виїзд в Україну, Польщу і Литву
07:27 Тепло та дощі: погода в Україні 16 травня
02:38 Джонсона просять посилити карантинні обмеження в Британії
01:40 Белла Хадід розповіла про палестинське коріння
01:00 Китай скасував дозвіл на сходження на Еверест зі свого боку через страх поширення COVID-19 із Непалу
00:03 Джон Траволта та Брюс Вілліс з’являться в спільному кінопроєкті вперше за 27 років

15 мая

23:28 У США засудили колишнього спецназівця, який 15 років шпигував для Росії
23:15 В Нью-Йорку вандали напали на католицьку церкву через ненависть
22:49 У Портленді люди бояться відвідувати центр міста через протести
22:04 Алек Болдуїн розкритикував суспільний спротив знаменитостям через їх проступки
21:58 У Музеї Мадам Тюссо в Лондоні з’явилася фігура головного героя «Чорної Пантери»: фото
21:25 У США наступного року проведуть свій аналог «Євробачення»
21:05 96-річний діджей з Гонконгу провів останній радіоефір та пішов на пенсію
20:55 Греція прийняла перших туристів після перерви через COVID-19

Олег Ляшко показав фотографію зі своїм сином

Колишній народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко показав фотографію свого однорічного сина.

Воскресенье, 16 мая 2021, 17:57

Фото політик опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні, 16 травня, синові Олега Ляшка виповнився один рік.

“Олександр Олегович Ляшко. Сьогодні йому 1 рік. Вітайте. Як виросте – прочитає”, – написав екснардеп.

Фото назбирало 14 тисяч лайків, 2,8 тисячі коментарів та понад 150 перепостів.

Нагадаємо, що 10 травня 2020 року – в День матері – Олег Ляшко опублікував фото своєї вагітної дружини.

  • 2 червня 2018 року лідер Радикальної партії Олег Ляшко офіційно уклав шлюб зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.
  • У лідера Радикальної партії Олега Ляшка 16 травня 2020 року народився син.
Теги: Дети, Олег Ляшко, сын, Фотографія

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook