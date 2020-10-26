Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пожаловался, что проиграл выборы из-за коррупции и подкупа избирателей со стороны его оппонента.

Об этом он написал в Facebook.

Олега Ляшко на выборах по 208-му округу обошел представитель “Слуги народа” Анатолий Гунько.

“По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в 1,5 раза превысила среднюю явку по стране. Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей. Все социологические опросы накануне выборов (“Рейтинг”,”Социс” ) давали убедительную победу мне, но подкуп избирателей кардинально исказил результаты этих выборов”, – написал Ляшко.

По его словам, в каждом селе округа люди знают и сообщали о массовой скупке голосов, “организованной кандидатом от власти Анатолием Гунько”.

“Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук. Огромный массив фактов и доказательств подкупа – фамилии скупщиков, их телефоны, авто, которыми развозились деньги – мы сразу передавали правоохранительным органам. Однако те по команде власти ничего не сделали для уничтожения сетки подкупа и фактически крышевали преступников. в результате кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и в коррупционный способ купил мандат народного депутата”, – отметил Олег Ляшко.

Он подчеркнул, что не признает результатов “купленных выборов” и требует справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа.