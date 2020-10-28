Лидер Радикальной партии Олег Ляшко проиграл довыборы в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №208 в Черниговской области.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по результатам обработки 100% протоколов.

Так, согласно данным ЦИК, победу на довыборах одержал кандидат в народные депутаты от партии “Слуга народа” Анатолий Гунько.

На сайте ЦИК указано, что он проживает в городе Бровары Киевской области, является директором ООО “Гильдия права”.

За Гунько проголосовали 34,1% избирателей (21 245 голосов).

Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).

На третьем месте самовыдвиженец Людмила Давиденко (вдова погибшего народного депутата от группы “Довира” Валерия Давиденко). За нее свои голоса отдали 16 622 избирателей (26,68%).