Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по результатам обработки 100% протоколов.
Так, согласно данным ЦИК, победу на довыборах одержал кандидат в народные депутаты от партии “Слуга народа” Анатолий Гунько.
На сайте ЦИК указано, что он проживает в городе Бровары Киевской области, является директором ООО “Гильдия права”.
За Гунько проголосовали 34,1% избирателей (21 245 голосов).
Лидера Радикальной партии Олега Ляшко поддержали 31,78% избирателей (19 799 голосов).
На третьем месте самовыдвиженец Людмила Давиденко (вдова погибшего народного депутата от группы “Довира” Валерия Давиденко). За нее свои голоса отдали 16 622 избирателей (26,68%).
- 26 октября представитель “Слуги народа” Анатолий Гунько заявил, что обошел лидера Радикальной партии Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду по 208-му округу.
- В ответ Олег Ляшко пожаловался, что проиграл выборы из-за коррупции и подкупа избирателей со стороны его оппонента.