Украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии города Кракова имени писателя Станислава Винценца — за достижения в популяризации культуры.

Об этом сообщает Onet.

“Победитель этого года Олег Сенцов сочетает творческую деятельность с участием в борьбе за свободу и базовые права человека, особенно за права преследуемых и репрессированных лиц”, – сказал руководитель премии Доминик Яськовец.

Станислав Винценц – польский писатель, мыслитель-эссеист, переводчик. Главной его работой считается тетралогия “На высокой горной долине”. Значительная часть его наследия опубликована лишь после смерти.

Премию Винценца вручают за выдающиеся достижения в популяризации культуры Центральной и Восточной Европы. Лауреат получит приз и 40 000 злотых (около 300 000 гривен).

Олегу Сенцову должны вручить награду 18 ноября, во время саммита Open Eyes Economy в Кракове.