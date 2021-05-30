Про це він сказав в інтерв’ю виданню “КП в Україні”.

За словами Скрипки, до Росії їздять “постсовкові” артисти.

“Їде якраз постсовок. Нехай їде і залишається там. Я вважаю українськими тільки тих артистів, які україномовні. Потрібно поставити раз і назавжди крапки над “i”, – сказав музикант.

Олег Скрипка до прикладу про “справжніх українців”, які не є етнічними українцями, назвав покійного американського політика Джона Маккейна.

“Є українці, які дійсно співчувають Україні, допомагають, вони можуть бути навіть не етнічними українцями, не мати нашого паспорта. Наприклад, Джон Маккейн. Я вважаю, це справжній українець, він стільки для України зробив”.

За словами Олега Скрипки, ті українські артисти, які їздять до Росії – “хай їздять”, але для нього вони “не є українцями, вони просто резиденти України”.

“Вони не розмовляють українською, вони не знаходяться в світогляді українців, вони не живуть в українському світі. Вони живуть в патернах, в постсовках. Я іноді, може, неправильно говорив з цього приводу або не так інтерпретували мої слова, що таких людей потрібно ізолювати”, – сказав музикант.

У Олега Скрипки уточнили щодо його ж слів у 2017 році про “гетто для російськомовних українців”.

“По-перше, я цього не говорив, а по-друге, це інтерпретація. Це була певна спеціальна провокація російських служб перед “Євробаченням”, щоб всі боялися їхати в Україну”, – відповів Олег Скрипка.