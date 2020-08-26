Об этом сам Кличко объявил сегодня на съезде своей партии УДАР.

“Из новых лиц партии – он, к сожалению, не смог сегодня присутствовать на нашем заседании, но этого человека знают многие украинцы – Александр Шовковский. Он присутствует виртуально”, – отметил Кличко.

После этого было продемонстрировано видеообращение от Шовковского. Он объяснил, что не смог присутствовать на съезде, так как находится в штабе национальной сборной по футболу в рамках подготовки к матчам Лиги наций.

“Я, как человек активный и неравнодушный, хочу присоединиться к изменениям в нашей столице и в нашей стране. Я достиг успеха в спорте и настроен на успех в политике… Я благодарен Виталию Владимировичу, который предложил мне присоединиться к его команде – команде УДАРа. Я не подведу”, – подчеркнул Шовковский в видеообращении.