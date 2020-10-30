31 октября экс-чемпион мира в крузервейте Александр Усик и британский боксер Дерек Чисора сойдутся в поединке.

Где смотреть трансляцию поединка, рассказывают #Буквы.

Бой состоится в субботу вечером на “Уэмбли Арене” в Лондоне, без зрителей.

Эта встреча должна была состояться еще в мае, однако была перенесена из-за карантина.

Для Усика это будет 2-й бой в супертяжелом весе и 18-й на профессиональном ринге.

Для Чисоры это уже 42 бой, из них 9 раз Дерек потерпел поражений и 32 раза побеждал.

Где смотреть трансляцию боя Усика и Чисоры?

В прямом эфире поединок можно будет посмотреть в Украине с помощью онлайн-сервиса MEGOGO. Просмотр противостояния будет осуществляться по системе “плата за трансляцию”, стоимость — 29 гривен.

Начало трансляции запланировано на 20 часов, бой начнется около 23:00 по Киеву.