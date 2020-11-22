Алексей Кохан является автором большого количества карикатур, плакатов, почтовых марок, иллюстраций к детским книжкам. Кроме того, он - один из авторов малого государственного герба Украины. И пока Алексей Кохан является автором лучшего проекта Большого государственного герба Украины.

#Буквы поинтересовались творчеством художника.

Алексей Кохан родился в 1947 году в Киеве, окончил Киевский художественный институт. С 1999 года Кохан является главным художником журнала “Перец”. Имеет звание заслуженного художника Украины.

Алексей Кохан – автор флага пограничных кораблей Украины, разработал символику для ряда районов и городов Украины.

Малый и Большой государственные гербы Украины

Малый государственный герб Украины был официально утвержден в 1992 году. Конкурс по его созданию запустили именно перед распадом Советского Союза – летом 1991-го. Тогда финалисты конкурса собрались в кабинете Леся Танюка, главы Комиссии по вопросам культуры и духовности Верховной Рады, где и началась завершающая работа над проектом Малого государственного герба. В ней приняли участие глава Геральдического общества архитектор Андрей Гречило, художник-график Иван Турецкий и Кохан.

В 1996 году Алексей Кохан участвовал в конкурсе на эскиз Большого государственного герба.

По словам Кохана, Большой государственный герб не так уж и нужен Украине.

“В мире не много стран имеют большой герб, это как правило монархические государства, у которых понятие государственного герба вообще нет, есть королевский герб: английский, шведский, голландский, бельгийский … Государства с республиканским устройством – среди них такие мощные государства с федеративным устройством как Россия, США, Германия, Франция – не имеют большого герба. И ничего, живут нормально. Большой герб является атрибутом высшей власти – Верховной Рады, секретариата Президента, Кабинета Министров, Верховного Суда, областных администрации. Ну, повесим мы его на дома уважительных институций, а в повседневной жизни ничего не изменится: на печатях, на флагах, на вывесках учреждений останется малый герб”, – отметил художник.

Карикатуры Алексея Кохана





Стоит отметить, что нынешняя попытка получить Большой герб Украины является четвертой. В Конституции указано, что Большой герб Украины должен содержать малый герб и герб Войска Запорожского.

Герб должен быть утвержден в Верховной Раде 300 голосами.