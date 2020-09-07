Об этом сообщили немецкие врачи.
По их словам, политик реагирует на внешние раздражители. Пока медики говорят, что еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления.
“Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального. После консультации с женой пациента “Шарите” (немецкая больница, в которой находится политик – ред.), заверяет, что решение обнародовать подробности состояния пациента будет соответствовать его желанию”, – сообщили в “Шарите”.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
- 22 августа Навальный в бессознательном состоянии был транспортирован из Омска в Берлин.
- 24 августа во берлинской клинике “Шарите” подтвердили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Раньше это отрицали омские врачи.
- В конце августа Россия направила в Министерство юстиции Германии запрос о предоставлении результатов анализов и информацию о предварительном диагнозе оппозиционера Алексея Навального.
- Второго сентября стало известно, что лаборатория Бундесвера обнаружила в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы “Новичок”.