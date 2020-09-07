Российского оппозиционера Алексея Навального, которого ранее госпитализировали в немецкую клинику Шарите с отравлением ядом "Новичок", вывели из искусственной комы.

Об этом сообщили немецкие врачи.

По их словам, политик реагирует на внешние раздражители. Пока медики говорят, что еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого отравления.

“Лечащие врачи поддерживают тесный контакт с женой Навального. После консультации с женой пациента “Шарите” (немецкая больница, в которой находится политик – ред.), заверяет, что решение обнародовать подробности состояния пациента будет соответствовать его желанию”, – сообщили в “Шарите”.