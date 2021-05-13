Дружина президента Олена Зеленська розповіла, що розмови про її значний вплив на чоловіка є перебільшенням.

Про це вона розповіла в інтерв’ю на телеканалі “1+1”.

Перша леді стверджує, що не дає порад чоловікові з приводу його роботи.

“Я розумію, звідки тут ноги ростуть. Володимир дуже часто у багатьох інтерв’ю каже: моя дружина дуже сильно на мене впливає. А я кожного разу в нього запитую: навіщо ти це кажеш? Можливо, впливаю емоційно, можливо. Але я впливаю на свого чоловіка, а не на президента”, – сказала вона.

Зеленська додала, що нічого не радить чоловікові з приводу його роботи, оскільки їй не вистачає експертності у сфері державного управління.

“Порад президентові я не даю взагалі. Поради чоловікові я можу давати, але він самостійна людина. Я можу казати йому все що завгодно, та він зробить все одно по іншому”, – розповіла перша леді.

Вона також нагадала, що радила Володимиру Зеленському не йти на президентські вибори. Зеленська зізналась, що її чоловік не планував очолити державу, а вона, відповідно, не думала про те, щоб стати першою леді.

“Коли ми одружувались, все було весело ми цього (президентства Зеленського) не планували. І раптом ти бачиш свого чоловіка на трибуні Верховної Ради під час церемонії інавгурації”, – зазначила вона.

Олена Зеленська також додала, що під час інавгурації вона дуже хвилювалась. За словами першої леді, коли її чоловік проголошував текст присяги з парламентської трибуни, її підтримував перший президент України Леонід Кравчук.