Супруга президента Елена Зеленская запустила в Турции два украиноязычных аудиогида.

Об этом она сообщила в Facebook.

Украиноязычные аудиогиды появились в Галатской башне в Стамбуле и Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.

“Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных по всему миру в рамках инициативы”, – отметила Елена Зеленская.

Во время представлении аудиогидов вместе с Зеленской присутствовала и супруга президента Турции Эмине Эрдоган.

Первая леди Украины поблагодарила дипломатическим учреждениям обоих государств в поддержке и реализации инициативы.

Фото: Елена Зеленська/Facebook