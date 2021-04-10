Об этом она сообщила в Facebook.
Украиноязычные аудиогиды появились в Галатской башне в Стамбуле и Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре.
“Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных по всему миру в рамках инициативы”, – отметила Елена Зеленская.
Во время представлении аудиогидов вместе с Зеленской присутствовала и супруга президента Турции Эмине Эрдоган.
Первая леди Украины поблагодарила дипломатическим учреждениям обоих государств в поддержке и реализации инициативы.
Фото: Елена Зеленська/Facebook
- Во всемирно известном памятнике архитектуры – римском Колизее запустили украиноязычный аудиогид.
- Ранее сообщалось, что музей Лондонский Тауэр введет аудиогид на украинском языке. Меморандум о старте первого на территории Великобритании украиноязычного аудиогида подписала первая леди Украины Елена Зеленская во время визита в страну.