Верховная Рада сегодня на заседании разрешила сложить мандат народному депутату от фракции "Батькивщины" Ольге Бельковой.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За соответствующее решение проголосовали 343 народных депутатов.

Выступая перед нардепами, Белькова отметила, что была депутатом 7, 8 и 9 созывов.

“Это были чрезвычайные 8 лет моей профессиональной жизни. Но я влюблена в идею парламентаризма – не в себя саму в этом зале. Даже лучшие профессионалы должны проводить определенное перезагрузки и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями”, – сказала она.

Перед голосованием, Белькова попросила считать ее “политиком запаса”.

Отметим, что вместо нее зайдет в Раду Сергей Евтушок (№ 25 в списке партии).