Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю”, – написала Фреймут.

По словам телеведущей, она находится на лечении и самоизоляции дома и чувствует себя уже лучше. Добавляет, что все проекты и работу она пока остановила. Поэтому ее участие в новом сезоне шоу “Танцы со звездами” – под вопросом.

Фреймут также призвала не игнорировать рекомендации Министерства здравоохранения носить маски, пользоваться антисептиком и избегать больших скоплений людей.