О роли и функции маркетинга в создании и масштабировании бизнеса, эффективности каналов и инструментов продвижения продукта - говорим с CEO Royenko Marketing Agency, партнером hep.partners, спикером Форума МСП "Перезагрузка 2020" Ольгой Роенко.

Вы специализируетесь на построении в компании маркетингового направления с нуля. При этом малая часть предпринимателей все еще недооценивают роль маркетинга для успеха собственного дела. Меняется ли данная тенденция с течением времени либо значительная часть предпринимателей по-прежнему воспринимает маркетинг, как нечто непонятное, обременительное и неэффективное?

Отношение к маркетингу в целом и маркетинг-функции внутри компании очень сильно зависит от уровня развития бизнеса и управленческой зрелости собственника.

Мы не работаем с теми, кому нужно доказывать важность рыночных исследований, кому не интересен собственный клиент и его настоящие потребности, кто смотрит на бизнес исключительно как на процесс генерации дохода без формирования глубокого смысла и ответа на вопрос “Зачем, кроме денег, существует мой бизнес?”.

Наши клиенты – это малый и средний бизнес, который понимает и признает значимость маркетинга и его влияние на успех компании, но не обладает соответствующими знаниями о том, что нужно сделать, чтобы маркетинг на 100% обслуживал бизнес-задачи компании.

Как родилась у вас идея создать маркетинговое агентство? С какими трудностями столкнулись при запуске бизнеса?

Я пошла по достаточно простому пути в предпринимательстве – пути капитализации собственного более чем 10-летнего опыта в маркетинговых коммуникациях. Это потребовало минимальных инвестиций с одной стороны, с другой стороны круг нетворкинга уже позволял привлекать клиентов.

Трудности при запуске – в первую очередь внутренние страхи “не справиться” из-за отсутствия предпринимательского опыта и соответствующего образования. Также немного пугало отсутствие базовых юридических, финансовых, бухгалтерских знаний, которые, впрочем, достаточно эффективно компенсировала привлечением сторонних специалистов.

С какими запросами чаще всего обращаются к вам клиенты?

У нас всего 4 ключевые услуги, на которые мы целенаправленно привлекаем клиентов, поэтому нецелевые запросы практически сведены к нулю. Наши услуги:

Построение функции маркетинга в компании “под ключ”, проект заканчивается полноценным запуском внутренней функции маркетинга в компании и поиском in-house маркетолога.

Агентство в аренду – креативная прокачка отделов маркетинга крупных компаний.

Creative Cookies – супер-быстрая креативная услуга по генерации нестандартных идей продвижения.

Какие маркетинговые инструменты на данный момент наиболее эффективны с точки зрения соотношения затрат к количеству привлеченных клиентов?

Это супер-широкий вопрос, который зависит от множества факторов и от индустрии. Например для В2В индустрии все еще лучше всего работают личные встречи и расширение профессионального нетворкинга, работа с персональным брендом собственника, для В2С сегмента важно максимально диверсифицировать каналы коммуникации, которые будут создавать кумулятивный эффект воздействия на клиента.

Допустим, компания уже заняла определенную нишу на рынке. Какие факторы говорят о том, что пришло время расширять бизнес? Стоит ли расширяться в кризис и какие маркетинговые инструменты наиболее востребованы в кризис?

Стоит или не стоит решает исключительно собственник, а не маркетолог. Амбиции бизнеса всегда соразмерны с амбициями собственника или СЕО, задача маркетолога – увидеть и оценить возможности вместе с собственником, но не вместо.

Внешними “стимулирующими” факторами могут быть а) угроза выхода на рынок сильного конкурента с лучшим товаром (сервисом), б) падение рынка в выбранной нише / сокращение потребительского спроса в) индустриальный disrupt (например потеря актуальности пленочных фотоаппаратов и замена их на цифровые) – так, Kodak не перешил нового витка эволюции своей сферы, как, впрочем, и Nokia.

Вы будете спикером Форума малого и среднего предпринимательства “Перезагрузка 2020” – чего ожидаете от мероприятия и чем оно будет полезным представителям малого и среднего бизнеса?

Я евангелистка co-sharing / co-creation экономики. Я верю, что лучшие бизнес-идеи рождаются на пересечении разных бизнесов, которые уже доказали свою эффективность в своей нише.

В свою очередь, за 4 года работы агентства я запустила либо же протестировала около 5-ти разных бизнес-идей именно благодаря партнерству и сотрудничеству с экспертами в абсолютно разных сферах – образования, ритейла, производства.

Я верю, что форум – отличная платформа чтобы расширить свой нетворкинг, вдохновиться и, возможно, найти новых партнеров для развития новых бизнес-направлений.

Что посоветуете начинающим предпринимателям, которые желают построить собственный бизнес с нуля?

В первую очередь верить в себя, не бояться ошибок, окружать себя людьми, которые будут поддерживать или с которых захочется брать пример. Много. Много. Много учиться и работать. Упорство и выносливость для предпринимателя важнее гениальности идей.

Детальная информация о Форуме МСП “Перезагрузка 2020” доступна по ссылке.