Народная артистка Украины Ольга Сумская в 2019 году осуществила свою давнюю мечту - выпустила дебютную линию одежды под названием RIDNA, в канун новогодних праздников она выйдет на сцену в образе голливудской певицы Вивьен Доун в мюзикле "Серенада Солнечной долины", а Рождество вместе с супругом Виталием Борисюком и друзьями планирует по традиции весело встретить в Карпатах.

По словам Сумской, традиции в ее семье не нарушают, а поэтому она с мужем готовится к праздничным мероприятиям заранее. И если Новый год артисты привыкли проводить с микрофоном на сцене, даря зрителям праздничное настроение и эмоции, то Рождество отмечают в дружеском и семейном кругу в Яремче, в романтичной атмосфере.

Ольга признается, что зачастую на артистах лежит львиная доля работы и ответственность за праздничное настроение: “Это и работа до 5 утра, не покладая рук, как говорится. Пошив ярких костюмов, написание сценариев, мы сами продумываем конкурсы и песни. Это общение, новые знакомства. Виталик готовит конкурсы, и я думаю о том, как бы его “зажечь”, чем удивить. Нас уже ждут. Без нас и праздник не представляют”.

В этом году Ольга Сумская успела реализовать свою давнюю мечту – она выпустила дебютную линию одежды под названием RIDNA. Показ состоялся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства. Ольга признается, что выступила в качестве дизайнера, а сама шьет очень редко.

“Это яркие платья с авторскими цветочными принтами по мотивам картин всемирно известной художницы Екатерины Белокур. Думаю о том, что мне не хватает еще самой сесть за швейную машинку – и будет полный комплект. Хотя у меня дома есть три швейные машинки. Но, конечно же, я может быть, как-нибудь на досуге возьмусь. Это своего рода медитация”, – признается артистка.

Ее героиню в мюзикле “Серенада Солнечной долины” тоже можно назвать модницей – в этой постановке у нее просто потрясающие наряды. Актриса уверена, что театр дарит необходимое всем нам праздничное настроение: “Хочу пожелать ярких впечатлений. Знаете, все так быстро проходит, и материальное не столь важно.

Впечатления важнее. Это то, что остается в твоем сердце на долгие годы и потом согревает душу. Поэтому Новый год нужно провести ярко и незабываемо, удивить своих близких. Пусть это будут не какие-то дорогие подарки, а теплые слова, какой-то сюрприз с фантазией. Всегда нужно подойти к этому с фантазией, чтобы это было интересно и запомнилось. Поэтому желаю всем мира, добра, вдохновения. Об этом сейчас все наши мысли, все наши помыслы и чаяния”, – пожелала Ольга Сумская.

А пока актеры проводят последние приготовления перед спектаклем “Серенада Солнечной долины”, в котором Сумская сыграет великолепную певицу Вивьен Доун, безответно влюбленную в талантливого музыканта Теда Скотта (Виталия Борисюка), Театр Александра Меламуда приглашает зарядиться праздничным настроением, посетив мюзикл “Серенада Солнечной долины” 24 декабря, в 19:00, в Октябрьском дворце.

Билеты можно приобрести по ссылкам:

https://bit.ly/32FXVhN

https://parter.ua/ru/serenada-solnechnoi-dolyny

https://kontramarka.ua/ru/event/serenada-sonacnoi-dolini-58198-92542.html