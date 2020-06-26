Украинские олигархи, бизнесмены и политики летали по Украине и миру во время карантина, когда авиасообщение, официально, было приостановлено.

Это выяснили журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях”.

Разрешения на авиаперелеты на частных или чартерных бортах они получали от Госавиаслужбы, которая согласовывает их со Службой безопасности Украины (СБУ).

Согласно постановлению Кабмина, на время карантина для принятия и отправки пассажиров были закрыты все аэропорты, кроме двух – во Львове и в Борисполе. В постановлении сказано, что были закрыты “пункты пропуска через государственную границу для международных пассажирских перевозок, кроме осуществления перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий”. Но руководство аэропортов отмечало, что их официально не закрывали. Постановление Правительства – запрет на осуществление международных пассажирских перевозок и не более.

Журналистам удалось зафиксировать, как во время карантина по своим делам летали нардеп и кум президента РФ Виктор Медведчук, политик Вадим Новинский, бизнесмен Валерий Хорошковский, олигарх Александр Ярославский, а также бизнес-партнеры – Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский.

Медведчук летал восемь раз из Киева в Ужгород. Около Ужгорода у его семьи есть дача, а в Киев нардеп прилетал на внеочередные сессии Парламента. Перелеты осуществлялись в период с 17 марта по 7 мая.

10 апреля “Схемы” засняли, как кортеж олигарха Игоря Коломойского выехал из “Борисполя” после того, как там приземлился самолет с Днепра.

5 июня журналисты зафиксировали, как в “Борисполь” из Вильнюса (Литва) прилетел внефракционный народный депутат Вадим Новинский. Он пояснил журналистам, что разрешение на перелет ему дали “соответствующие инстанции” – Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Служба безопасности Украины, пограничная служба.

12 июня из Великобритании в “Борисполь” прилетел миллионер Валерий Хорошковский.

Также журналисты узнали, что во время карантина жена бывшего народного депутата Виталия Хомутынника Светлана смогла слетать в Германию на 8 дней и вернуться оттуда с пакетами элитных брендов.