Черный тмин хорошо известный нам как приправа. В виде масла он используется для заправки салатов и гарниров. Оказывается, что этот продукт очень полезен для кожи лица. Получается он путем холодного отжима, поэтому в результате удается сохранить максимальное количество полезных веществ. Особо отметим витамины А, B, C, E, F, минеральные компоненты и активные агенты, которые восстанавливают структуру клеток и снимают воспаление.

Возможности и правила нанесения

Кроме антибактериального, противовоспалительного действия, это средство также успешно справляется с рядом других задач:

повышает местный иммунитет;

усиливает подкожное кровообращение;

разглаживает рельеф и подтягивает контуры;

используется в комплексном лечении акне;

осветляет пигментацию, снимает отечность.

Неплохие результаты этот препарат также показывает при антивозрастном применении. Он уменьшает проявления пигментации и глубину морщин. Наносится точечно для уменьшения локальных воспалений и заживления прыщей, в составе масок, а также для обогащения косметических средств.

Производство этого продукта осуществляется преимущественно в странах Юго-Западной Азии. Считается, что для обработки кожи его впервые начали применять в Древнем Египте. Основной целью было успокоение покровов и заживление мелких повреждений. Считается, что этот продукт использовала Клеопатра для омоложения кожи. Он хорошо сочетается с эфирными маслами. Эффективные комбинации с можжевельником, розмарином, бергамотом, лавандой, а также с маслом и медом. Для обогащения готовых косметических средств добавляем 1-2 капли масла черного тмина на одну дозу крема или средства для очищения лица. Небольшое количество может применяться для массажа, как добавка в специальный крема. Купить масло черного тмина можно в мультирегиональном интернет-магазине MAKEUP https://makeup.com.ua/categorys/565993/

Такое средство широко используется в дерматологии и способно уменьшить проявления псориаза, а также достаточно эффективно действует при лечении угревой сыпи. Но дозирования и частоту нанесения определяет дерматолог. Как любое косметическое средство оно имеет определенные противопоказания. Не подходит для ухода за детской кожей, с осторожностью применяется при беременности и во время грудного вскармливания. Важное значение имеет дозировка. Максимальная доза для однократного нанесения не должна превышать 2-3 капель. Такой способ достаточно хорошо переносится, но при передозировке возможно появление шелушения, сухости, раздражения. В большей степени это касается чувствительных покровов.

Среди актуальных новинок отметим включения этого компонента в состав продуктов для волос. Совместно с кератином он предоставляет определенную терапевтическое действие:

успокаивает кожу головы, делает пряди сильнее, устраняет перхоть;

восстанавливает структуру волосяных стержней;

дает магкий, природный блеск.

Итак, масло черного тмина показывает высокую результативность при уходе за кожей и волосами уже после нескольких применений, а также обеспечивает пролонгированный эффект.