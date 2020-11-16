Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, что Токийские игры-2021 пройдут успешно, несмотря на резкий рост числа заболеваний коронавирусом в мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Это первый визит Баха в Токио после того, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ в марте решил перенести Игры-2020 года на следующий год.

На встрече с новым премьер-министром Японии Йошихидэ Сугой и губернатором Токио Юрико Койке глава МОК заявил, что они могут быть уверены, что вакцина от коронавируса будет доступна к лету следующего года.

Он добавил, что МОК организует вакцинацию как участников, так и посетителей до их прибытия в Японию.

“Чтобы защитить японский народ и из уважения к японскому народу, МОК приложит большие усилия, чтобы … участники и посетители Олимпийских игр прибыли сюда вакцинированными, если к тому времени вакцина будет доступна”, – сказал Бах.

Стоит отметить, что новости о потенциально успешной вакцине от Pfizer Inc. вселили надежды на проведение Игр.

В июле около 70% респондентов опроса заявили NHK, общественной телекомпании, что мероприятие следует отложить или отменить.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.