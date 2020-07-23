Об этом телеканалу NHK рассказал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Президент МОК отметил, что такие меры могут быть необходимы для обеспечения безопасности в условиях пандемии. При этом он добавил, что рассматриваются различные сценарии.
“Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принять необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях”, – рассказал Бах.
Также он вспомнил и о том, что спортсмены, не зная, когда возобновится спортивный сезон, не могут предусмотреть, в какой момент они должны быть на пике физической формы.
- Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что организация рассматривает возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио.