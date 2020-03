О таком решении сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Решение спровоцировано тем, что в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции.

По информации японского издания Kyodo, премьер-министр принял это решение после разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

После разговора глава японского правительства сообщил журналистам, что решение принято, игры пройдут летом 2021 года.

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R

