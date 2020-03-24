Глава Олимпийского комитета Японии (JOC) Ясухиро Ямашита заявил, что вскоре будет официально принято решение о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

В понедельник Ямашита отметил, что по причине того, что многие страны призвали отменить или перенести Олимпиаду, этот вопрос предметно рассмотрят в ближайшее время.

“С точки зрения безопасности спортсменов, мы должны прийти к этапу, когда мы не можем не думать о некоторых вещах, включая отсрочку”, – заявил Ямашита.

Он пояснил, что перенос невыгоден для спортсменов, которым потребуется проходить повторную квалификацию.

Ранее в Международном олимпийском комитете говорили о том, что Олимпиаду стоит перенести на несколько месяцев или на год. После этого Канада заявила, что не отправит своих спортсменов в Токио, если Олимпиаду не перенесут на год.

Ямашита посчитал такое решение некорректным, заявив:

“На самом деле, это противоречит совету общественного здравоохранения, которому мы настоятельно призываем всех канадцев следовать”.

В то же время член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что решение о переносе Олимпиады-2020 уже принято. Он сказал в комментарии USA Today, что Олимпиада точно не начнется 24 июля.

“На основании информации, которая есть у МОК, решение о переносе Игр уже принято. Детали пока не уточнены, но Олимпиада в Токио не начнется 24 июля, насколько я знаю. Все будет происходить поэтапно. Мы отложим Олимпиаду, а затем начнем разбираться с последствиями такого решения, которые крайне масштабны”, – отметил Паунд.

По его словам, Олимпиаду перенесут на 2021 год, о чем вскоре сообщат официально.

В ответ представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил обратное.

“Как мы говорили накануне, продолжаем рассматривать разные сценарии“, – сказал он.

В МОК и Организационном комитете Токио 2020 нет официальной информации о переносе или отмене Олимпиады.

Адамс прокомментировал слова Паунда, отметил, что “каждый член МОК имеет право толковать решение исполнительного совета МОК, которое было принято“.

Также он подчеркнул, что МОК исключил отмену игр, и эта позиция была подтверждена ключевыми японскими чиновниками, включая премьер-министра Синдзо Абэ.

Как известно, Олимпиада в Токио запланирована на 24 июля – 9 августа. Десять стран призвали МОК перенести Игры из-за коронавируса.

Ранее в истории было несколько случаев отмены/переноса Олимпиады в связи с политическими обстоятельствами. Так, летние игры 1916 года были отменены из-за Первой мировой войны. Аналогично были отменены летние и зимние игры 1940 и 1944 годов из-за Второй мировой войны. Бойкот также вызвал серьезные осложнения для игр в 1976, 1980 и 1984 годах.