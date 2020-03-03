В Международном олимпийском комитете призывают спортсменов продолжать подготовку к Олимпиаде в Токио на фоне слухов о возможной отмене соревнований из-за коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Отмечается, что комитет находится в тесном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения.

“МОК продолжит следовать советам Всемирной организации здравоохранения как главной организации ООН по этому вопросу. Исполнительный комитет выражает благодарность Всемирной организации здравоохранения за ее важные инструкции и сотрудничество”, – сказано в сообщении.

При этом в МОК заявили, что высоко ценят солидарность и единство спортсменов, а также правительств государств и спортивных федераций разных стран.

“Исполнительный комитет МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио. МОК будет продолжать оказывать поддержку спортсменам и обеспечивать их последней информацией и разработками, которые будут доступны на сайте Athlete365”, – подчеркивают в сообщении.

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