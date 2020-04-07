Украинская певица Оля Полякова во время карантина создала свое онлайн-телевидение под названием "Полябачення".

Выпуски своего онлайн-ТВ поп-дива публикует в Instagram.

На онлайн-телевидении Поляковой сама артистка и приглашенные гости говорят о психологии, спорте, кулинарном искусства, а также играют в игры, например, в “Правда или действие”.

Также есть рублика “Сказка на ночь”, предназначенная для детей, и своеобразное ток-шоу “Полякова и дети”. Анонсы новых выпусков звезда заранее публикует на своей странице.

Гостями выпусков онлайн-ТВ Поляковой уже побывали Маша Ефросинина, Дмитрий Карпачев и Наталья Холоденко. Также участие принимали звезды российской эстрады, например, Филипп Киркоров. Ролики с их участием уже собрали от 100 до 400 тысяч просмотров.

Как призналась сама артистка, онлайн-телевидение стало для нее заменой концертов во время карантина.