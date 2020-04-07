Выпуски своего онлайн-ТВ поп-дива публикует в Instagram.
На онлайн-телевидении Поляковой сама артистка и приглашенные гости говорят о психологии, спорте, кулинарном искусства, а также играют в игры, например, в “Правда или действие”.
Также есть рублика “Сказка на ночь”, предназначенная для детей, и своеобразное ток-шоу “Полякова и дети”. Анонсы новых выпусков звезда заранее публикует на своей странице.
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Правило моей жизни #9 – Во всем нужно искать повод для положительных эмоций и пользы! 💜 ⠀ Вот и сейчас, оказавшись на карантине со своими дочками, я решила озаботиться вопросом, который, как мне хорошо известно, беспокоит каждую современную маму. Это чтение с детьми. Мы же в потоке дел и забот все время откладываем, а ведь это так важно и нужно. Привить любовь к чтению, к книгам, развивая воображение и речь наших детей, и одновременно, испытывая особую близость. Поэтому, я решила, чтобы эти дни проходили с пользой и удовольствием – каждый вечер в прямом эфире читать для Маши и Алисы, и для вас с вашими детьми сказку. Будем читать и на украинском, и на русском. По 20-30 минут, не больше. А, чтобы это было с особенной пользой и интересом, то правило будет такое – я читаю несколько страниц, потом читают мои дети, а потом ровно страницу читают уже для вас лично ваши дети – благо, сказки можно скачать в телефон. А на следующий день начинаем новую! Уверена, нам всем понравится! ⠀ А сейчас вопрос! С какой сказки начать? Пишите свои предложения и обязательно поделитесь ссылкой на наши вечерние чтения с теми, у кого есть дети и кому это также могло бы быть интересно! ⠀ 🙌🏻 Заходите в INSTAGRAM #LIVE на моей страничке в 22:00! ⠀ #оляполякова #сказкинаночь #приходикомнекаждыйвечер
Гостями выпусков онлайн-ТВ Поляковой уже побывали Маша Ефросинина, Дмитрий Карпачев и Наталья Холоденко. Также участие принимали звезды российской эстрады, например, Филипп Киркоров. Ролики с их участием уже собрали от 100 до 400 тысяч просмотров.
Как призналась сама артистка, онлайн-телевидение стало для нее заменой концертов во время карантина.
- Ранее украинские звезды вместе с Министерством охраны здоровья записали ролик, в котором призвали украинцев соблюдать простые правила, которые помогут обезопасится и уменьшить риски инфицирования коронавирусом.